Wahlkarten zu früh geöffnet? Einspruch in Wildon!

Zur Erklärung: Wer bei Briefwahl wählt, steckt den ausgefüllten Stimmzettel in ein blaues Kuvert. Dieses wiederum kommt in ein weißes Kuvert und wird zumeist per Post an die Gemeinde versandt. Mehr als 1000 Stimmzettel kamen auf diesem Weg zur Wildoner Wahlbehörde. „Wir haben noch auf etwa 20 bis 25 Briefwahlstimmen gewartet, die am Sonntag in den Sprengeln abgegeben wurden, und dann gegen 12.30 oder 12.45 Uhr mit der Auszählung begonnen“, berichtet SPÖ-Bürgermeister Helmut Walch.