Randale bei Maskenkontrolle am Wiener Westbahnhof

Seit dem 1. Juli sind wieder verstärkt Maskenkontrolleure in den Öffis unterwegs. 120 Aufpasser sind tagtäglich im Wiener U-Bahn-Netz auf Patrouille. Die „Krone“ war am Donnerstag bei einem Kontrollgang in der U-Bahn-Station Westbahnhof dabei. Aufseiten der Wiener Linien heißt es, dass es wenige Uneinsichtige gibt, die meisten setzen den Mund-Nasen-Schutz auf Appell unverzüglich auf. Davon konnten wir uns überzeugen - kleinere Diskussionen gab es zwar immer wieder, der Großteil der Fahrgäste verhielt sich aber diszipliniert und befolgte die Regeln.