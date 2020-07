Digitaler Mutmacher für tausende Arbeitslose

Langsam aber doch beginnt sich die Lage am landesweiten Arbeitsmarkt nun wieder zu stabilisieren. Grund zur Beruhigung ist das allerdings noch keiner. Denn bereits für September rechnen Experten mit einem neuerlichen Anstieg. „Unser Ziel ist es, dieses Wachstum so klein wie nur möglich zu halten“, gibt AMS NÖ-Chef Sven Hergovich die Devise vor. Gerade jetzt sei es daher doppelt wichtig rasch zu helfen. Gelingen soll das durch eine digitale Vermittlungsoffensive in Form einer Homepage, die Bewerbern ihre Perspektiven aufzeigen und den Jobmarkt wieder in Schwung bringen soll.