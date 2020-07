Gespräche mit Red Bull bei Steiermarks „Heim-GP“

Der steirische Sportlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) wird am Sonntag beim „Grand Prix of Styria“ der Formel 1 am Red Bull Ring in Spielberg sein und Gespräche mit Dietrich Mateschitz, Helmut Marko und Vertretern vom Projekt Spielberg führen. Dabei gehe es um ein Resümee und auch darum, die Erfahrungen für die Moto-GP „mitzunehmen“. (Unser Reporter Michael Fally hat am vergangenen Sonntag mit Christopher Drexler vor dem ersten Spielberg-Rennens geplaudert - das Interview gibt es im Video oben!)