Hilfe für Zwei- und Vierbeiner bei „TierTafel“

Rund 18 Tonnen Tierfutter gibt die Pfarre jährlich kostenlos an bedürftige Tierbesitzer aus - 2014 wurde das Sozialprojekt entsprechend mit dem Bundestierschutzpreis ausgezeichnet. Vielen hilfsbedürftigen Menschen und ihren Tieren konnte in den vergangenen Jahren über die ärgste Not hinweg geholfen werden. Die „TierTafel“ erhält keine Subventionen der öffentlichen Hand und ist auf Spenden von tierliebenden Menschen angewiesen.