Lösung beim EU-Budget „zum Greifen nahe“

Optimismus in Hinblick auf Gipfel

„Wir wollen einen Kompromiss finden“, sicherte er in Hinblick auf das Spitzentreffen am 17. und 18. Juli zu. „Ich bin froh, wenn es eine schnelle Lösung gibt.“ Kurz sprach sich für einen zweiten Europäischen Rat vor der Sommerpause der EU-Institutionen aus. Es komme aber auch darauf an, „wie intensiv nutzt man die Zeit dazwischen und wie gut ist der Vorschlag, den Charles Michel jetzt auf den Tisch legt“.