Rhys Lewis: Seelen-Striptease mit Soul und R&B

Ohne Debüt kam Lewis in den letzten Jahren auf eine dreistellige Millionenzahl an Spotify-Streams. Nun ist es endlich so weit und „Things I Chose To Remember“ erblickt das Licht der Welt. Ein Album, so warm und melancholisch, dass man es auch in einem anderen Jahrzehnt verorten könnte. Persönliche, emotionale und ehrliche Songs wie „Better Than Today“, „Under The Sun“ oder die gerade jetzt so wichtige Motivationshymne „Hold On To Happiness“ scheren sich nicht um die digitalisierte Welt der allumfassenden Vernetzung, sondern sind ein angenehm altmodisches Beispiel für stringentes Songwriting und dem Gespür für den richtigen Ton in der Musik. Die harte Arbeit hat sich jedenfalls ausgezahlt, so kann Rhys beruhigt zurückblicken.