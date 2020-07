Öle und Kräuter: Geschenke der Natur

Es heißt: In den allerkleinsten Dingen zeigt die Natur ihre allergrößten Wunder. Produkte aus der Natur herzustellen, ist das Natürlichste und Normalste, was es gibt. Gewürzmischungen, unterschiedliche Tees, Sirup, Essig- und Ölspezialitäten - die besten Zutaten für die Produktion wachsen direkt vor der Haustüre. Hoch oben in den Bergen oder in unseren Tälern, in Ecken und Winkeln, auf Wiesen, die sich diese für ihr Wachstum ausgesucht haben und wo sie die größte Wirkungskraft aus der gesunden Umgebung ziehen können.