Nächster NBA-Corona-Fall: „Loch in unserer Blase“

NBA-Boss Adam Silver zeigte sich indes erneut besorgt, dass eine „signifikante Ausbreitung“ des Coronavirus möglicherweise ein „Loch in unserer Blase“ in Disney World aufdecken und die Saison im schlimmsten Fall endgültig vorzeitig beenden könnte. „Es wäre besorgniserregend, würden die Spieler unsere Quarantänezeit überstehen und dann positiv getestet. Dann würden wir wissen, dass im Wesentlichen ein Loch in unserer Blase ist“, sagte der Commissioner zum Worst-Case-Szenario. Denn damit wäre laut Silver der Beweis erbracht, „dass unser Campus in irgendeiner Weise nicht funktioniert“.