Bahati schenkt Freund zum Abschied nackte Venus

Aller Abschied ist schwer, das weiß auch Bahati Venus. Die Lugner-Ex musste sich nun schweren Herzens von ihrem Liebsten Marzio trennen, der am Montag zurück in seine Heimat Monaco jettete. Aber nicht ohne Abschiedsgeschenk: Denn zur Erinnerung an seine schöne Freundin ging ein verführerisches Nackt-Porträt mit auf die Reise.