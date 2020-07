Erkrankungen in OÖ: „Ganz genau hinschauen“

Erstmals wieder mehr als 1000 Erkrankte und das Verteidigungsministerium will die Saab-Jets nicht nachbesetzen - das sind die Themen in der heutigen krone.tv-News-Sendung. Außerdem zu Gast im Studio: die oberösterreichische Landesrätin für Gesundheit Christine Haberlander. Wie die Situation an jenen Schlachthöfen mit Corona-Clustern aussieht und wie gut das Land die steigenden Zahlen im Griff hat, darüber hat sie mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl gesprochen.