Ognjen Zaric wechselt von Kufstein zum FC Basel

Wenn die Regionalliga Tirol am 1. August startet, wird es jede Menge neue Trainer bei den Klubs geben. Neben Kitzbühel (Hanser), Schwaz (Saringer), Hall (Ayhan), Wackers Amateuren (Slezak), Telfs (Osl) und Imst (Ramsbacher) auch bei Kufstein. Ognjen Zaric löste seinen bis 2022 laufenden Vertrag auf, wechselt zu Ex-Teamchef Marcel Koller zum FC Basel in die Schweiz. Der 31-Jährige wird Akademie-Trainer bei der U18. Sein Nachfolger soll aus Bayern kommen.

Auch in Zirl - das sich aus der Regionalliga zurückzog, deshalb mit neun Minuspunkten in die Tiroler Liga starten muss - gibt’s mit Wolfgang Kleissl einen neuen Trainer. Vielleicht folgen ja noch einige bis Saisonstart - Zeit dafür wäre noch...