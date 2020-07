Er „groovt“mit Schraubenzieher und Schreibmaschine

Schon demnächst geht es für ihn und seine Klanginstallationen wieder auf Reisen: Bei den Musikwochen Millstatt wird Lippitsch am 24. Juli - mit Sängerin Eliz und Percussionist Anton Weinstich - seine Werke präsentieren. Was ihm noch vorschwebt: Mit dem Digeridoo vom Gipfel der Tiroler Nordkette ins Tal zu spielen. „Das will ich im Sommer realisieren.“ Ein etwas anderes Konzert - bei dem Abstandsregeln keine Rolle spielen.