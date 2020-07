Ferrari-Boss zu Vettel-Aus: „Corona ist schuld“

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat die Corona-Krise als Grund für die Ausmusterung von Sebastian Vettel zum Jahresende angegeben. „Die Pandemie hat die ganze Welt verändert, nicht nur die Formel 1“, erklärte Binotto am Freitag vor dem Saisonauftakt in Spielberg. Im Video oben sehen Sie ein krone.tv-Flash-Interview mit ORF-Kommentator Ernst Hausleitner am Rande des Trainingsgeschehens.