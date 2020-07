Im Dezember auf die Urlaubsinsel

Gleich am Mittwoch vergangener Woche fand die Operation am LKH Bludenz statt. Am Montag begann nun die Reha bei Physiotherapeut Martin Hämmerle im Olympiazentrum Dornbirn. Und auch Personaltrainer Adi Gassner hilft mit. Erst Mitte April unterschieb die Rückraumspielerin ihren ersten Profivertrag beim spanischen Meister Gran Canaria. Am 1. August wäre der Dienstbeginn auf der sonnigen Urlaubsinsel geplant gewesen. Auch die Teilnahme an der U20-WM in Rumänien Anfang Dezember ist für die Fußacherin kein Thema mehr.Auf Vertrag bestanden„Der Verein hätte nach der schweren Verletzung die Möglichkeit gehabt, vom Vertrag zurückzutreten. Er hat dies nicht getan. Stattdessen wird Adriana im Dezember ins Mannschaftstraining auf den Kanaren einsteigen. Bis dahin wurde ein Ersatz verpflichtet“, sagt Papa und SSV-Geschäftsführer Günter Marksteiner.