„Das größte Risiko ist, kein Risiko einzugehen“

Ein paar Zahlen zum Beweis wären an dieser Stelle angebracht…

Walter Schmitz: Nehmen wir der Einfachheit halber den DAX, der erstmals am 1. Juli 1988 berechnet wurde. Das Deutsche Aktieninstitut hat, obwohl es den Index in den Jahren zuvor noch nicht gab, eine Renditesimulation bis ins Jahr 1948 gemacht. Unterstellt, der Anleger hätte den DAX Silvester 1980 zum damaligen Jahresschlusskurs gekauft und 40 Jahre danach, Ende 2019, wieder verkauft. Das Deutsche Aktieninstitut berechnet für diese Zeit eine Rendite von nahezu 9 Prozent im Jahresschnitt. Nicht gerade schlecht angesichts der zahlreichen Turbulenzen, die es an den Börsen in jenen vier Jahrzehnten gegeben hat.



Hätte der Anleger den DAX an Silvester des Jahres 1999 verkauft, also vor dem Platzen der Dotcom-Blase, dem Lehman-Skandal sowie der Schuldenkrise, hätte die Rendite im Jahresschnitt sogar rund 15 Prozent betragen. Auf längere Sicht, und ich spreche hier nicht von Monaten, sondern von Jahren, dürften sich auch die Verwerfungen aufgrund der Corona-Pandemie gleichsam als Anekdote der Börsengeschichte erweisen. So meine Überzeugung, die auf mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung beruht.