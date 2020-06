Donauturm vor der Haustür? Protest gegen Windpark

„Täglich grüßt der Donauturm“, heißt es bald an den Frühstückstischen in Sallingberg im Waldviertel. Insgesamt sechs „Monster-Windräder“ sollen dort in naher Zukunft entstehen und neben Öko-Strom auch Schatten sowie Ortsbild-Verschandelung bringen. Während die Bürgerinformationen nur knapp gesät waren, hat die Gemeinde in aller Stille das Projekt genehmigt und so die Bürger vor den Kopf gestoßen. „Ich bin eine Ökostrom-Verfechterin und habe auch gegen das AKW in Zwentendorf demonstriert, aber dieser Windpark geht zu weit“, erklärt eine Anrainerin im Gespräch mit der „Krone“.