Türkei: Minister lädt Österreichs Botschafter vor

Nach den Ausschreitungen in Wien, an denen türkische Nationalisten auf der einen Seite und kurdische sowie linke Gruppierungen auf der anderen Seite beteiligt waren, muss sich der türkische Botschafter im Außenministerium in Wien erklären. Nun wurde bekannt, dass Ankara als Reaktion auf die Vorladung seines Diplomaten den österreichischen Botschafter einbestellt hat. Die Türkei erklärte in einer Mitteilung, der Botschafter sei „zu einem Gespräch eingeladen worden“, und übte zudem harsche Kritik daran, dass die österreichischen Behörden die kurdischen Demos zugelassen hatten. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wies die Vorwürfe zurück: „Wir gehen da mit demselben Maß vor.“