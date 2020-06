Mann bei E-Bike-Unfall in Tirol schwer verletzt

Gegen 13.30 Uhr fuhr der Deutsche mit seinem E-Bike auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Brandenberg/Aschau in Fahrtrichtung Kaiserhaus. „Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw in einer leichten Rechtkurve betätigte der Radfahrer die Bremsen seines E-Bikes zu heftig und es kam zu einem Überschlag“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich des linken Oberarms sowie an der Schulter und Brustkorb zu. Er wurde mittels „Heli 3“ zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Agatharied in Deutschland geflogen.