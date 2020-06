Für die Austria geht es auch ums „Urlaubsgeld“

Daher: Auch wenn man sich für das Play-off bereits qualifiziert hat, geht es auch noch um „Urlaubsgeld“ in den letzten drei Spielen heute gegen St. Pölten, Dienstag in Altach und in einer Woche gegen Mattersburg sowie danach im Play-off. Platz eins in der Quali-Gruppe und damit verbunden das Heimrecht im Play-off-Halbfinale könnte man sich schon heute holen, macht Violett einen Punkt mehr als Altach (in Tirol), ist das erste Ziel erreicht.