Norske Skog investiert in Bruck 90 Millionen Euro

Gigantische Umrüstung

Konkret wird in Bruck die bestehende Papiermaschine PM3 von derzeit 125.000 Tonnen Zeitungspapier auf 210.000 Tonnen Recycling-Containerboard umgestellt. Auf der zweiten Anlage Papiermaschine PM 4 werden weiterhin 265.000 Tonnen Magazinpapiere erzeugt. „Es werden in der Produktion von Verpackungspapieren ausschließlich wiederaufbereitete Fasern verwendet und der Energieverbrauch der Papierfabriken wird gesenkt. Energieanlagen sorgen für eine effiziente und umweltfreundliche Reststoffverwertung. Damit können sowohl der Eigenbedarf an Wärme und Strom gedeckt werden, als auch Fernwärme- und Stromnetze ökologisch nachhaltig mit Energie versorgt werden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.