FH-Streit: Droht jetzt Abzug?

In Neusiedl am See würde man mit offenen Armen empfangen. Auch am zweiten FH-Standort Pinkafeld sei man sehr willkommen, so der Landeshauptmann. Vorher wolle man aber noch das Gespräch mit Steiner suchen. Kritik an der Entscheidung der Stadt gab es auch von den Grünen, den Neos und der Sozialistischen Jugend. Die FPÖ hingegen begrüßte den Schritt.