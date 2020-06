Edtstadler: „Nicht notwendige Reisen vermeiden“

Die Grenzen zu den Nachbarländern sind wieder offen, auch jene zu Italien. Zwar hält sich der große Ansturm auf die südlichen Urlaubsländer bis jetzt in Grenzen, trotzdem fragen sich viele Reisende, was im Falle einer neuerlichen Grenzschließung getan werden muss. „Alle Österreicher haben in diesem Fall das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen“, beruhigt Europaministerin Karoline Edtstadler im krone.tv-Interview mit Gerhard Koller. Trotzdem appelliert sie, von „nicht notwendigen Reisen Abstand zu nehmen“, denn man sei „noch nicht über dem Berg“.