Barca erobert mit Sieg die Tabellenspitze zurück

In der zweiten Halbzeit schraubte der FC Barcelona, angeführt von Superstar Lionel Messi, seine Bemühungen wieder nach oben. Nach vielen gescheiterten Versuchen brachte Messi den Ball im Gewühl vieler Spieler zu Mannschaftskollegen Ivan Rakitic, der mühelos zum 1:0 einschob. Die Führung gaben die Katalanen danach nicht mehr aus der Hand und holten drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Mit dem Sieg schob sich das Starensemble in der Tabelle wieder an Erzrivalen Real Madrid vorbei und liegt jetzt mit drei Punkten Vorsprung auf Rang eins. Real kann am Mittwoch bei Mallorca mit einem vollen Erfolg, wieder an Barcelona vorbeiziehen.