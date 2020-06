„Taufpaten“ der MedFak Linz sind für Tierversuche

„Die Möglichkeit, Tierversuche durchzuführen, gehört zu jeder zukunftsorientierten, verantwortungsvollen medizinischen Fakultät, die sich in den Dienst des medizinischen Fortschritts durch biomedizinische Forschung stellen und Teil internationaler Kooperationen werden will“, heißt es in einem Schreiben der Gründungskommission an JKU-Rektor Meinhard Lukas: „Sie ist auch eine wichtige Voraussetzung zur Gewinnung erstklassiger Medizinerinnen und Mediziner, wie die Fakultät in ihren Berufungsverfahren erfahren musste“, schreibt Vorsitzender Prof. Dr. Reto Weiler auch im Namen der sechs weiteren Mitglieder.