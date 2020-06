Skandal: Galgenstrick bei schwarzem NASCAR-Fahrer

In der Garage des derzeit einzigen schwarzen NASCAR-Fahrers Bubba Wallace (26) an der Rennstrecke Talladega Superspeedway im US-Bundesstaat Alabama ist ein Galgenstrick gefunden worden. „Wir sind wütend und aufgebracht und können nicht stark genug betonen, wie ernst wir diese abscheuliche Tat nehmen“, teilte Amerikas beliebteste Motorsport-Serie am Sonntagabend mit.