Riesige Statue für Mediziner in Lettland enthüllt

In Lettland ist als Dank und Wertschätzung für den selbstlosen Einsatz von Ärzten und Pflegepersonal während der Corona-Pandemie eine riesige Skulptur aufgestellt worden. Die sechs Meter hohe Statue „Mediziner für die Welt“ des Bildhauers Aigars Bikse wurde am Dienstag vor dem Lettischen Nationalen Kunstmuseum in Riga enthüllt.