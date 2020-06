Bei Brandserie Ängste mit Drohbriefen geschürt

Es brannte immer wieder! Über Monate versetzte ein Brandstifter Anfang 2019 eine ganze Wohnanlage in Telfs in Tirol in Angst. In Drohbriefen wurden weitere Feuer angedroht. Doch dann wurde offenbar die Verfasserin (36) der drei Schreiben ausforscht. Sie stellte sich als Opfer hin. Die Brände soll ein Bekannter von ihr gelegt haben.