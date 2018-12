Erneut Kellerbrand: Angst vor Feuerteufel in Telfs

Treibt in Telfs ein Feuerteufel sein Unwesen? Nachdem am vergangenen Freitag ein Unbekannter im Keller eines Mehrparteienhauses Autoreifen angezündet hatte, gab es am Sonntag erneut Brandalarm. Brisant: Schauplatz war derselbe Wohnblock wie am Freitag. Fünf Personen wurden verletzt. Die Polizei geht auch in diesem Fall von Brandstiftung aus!