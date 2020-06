Causa Casinos: FPÖ-naher Berater als Mittelsmann?

Zuerst sei nämlich noch erwähnt: Walch ist nicht so unbekannt, wie sein Name klingen mag. Der Linzer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat FPÖ-Nähe - konkret zur Landespartei in Oberösterreich, deren Rechnungsprüfer er ist. Außerdem wurde er von den oberösterreichischen Blauen in zwei Aufsichtsräte im Bundesland entsandt.