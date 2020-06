Cyber-Kriminelle machen wieder Jagd auf Spitäler

„Covid-19 hat zudem dazu geführt, dass verstärkt versucht wird, in Netzwerke einzudringen, um an Details über ein mögliches Heilmittel oder einen Impfstoff zu gelangen. Diese wären für private Käufer von großem Interesse. Forschungslabors, Testeinrichtungen, Krankenhäuser und selbst die WHO sind prädestinierte Ziele, wie entsprechende Attacken bewiesen haben“, betont Naguib.