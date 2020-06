Sieg gegen den LASK! Bullen stürmen Richtung Titel

Die Gäste blieben am Drücker, der Ausgleich lag in der Luft - so etwa in der 64. Minute, als Zlatko Junuzovic einen Schuss von Reinhold Ranftl an die eigene Querlatte lenkte. Sekunden zuvor hatte Husein Balic nur knapp das kurze Eck verfehlt. Bei einem strammen Weitschuss von Peter Michorl war Stankovic zur Stelle (72.).