Spaziergänger entdeckte in Teich ein totes Baby

Nabelschnur hing an Baby

Um 19.15 Uhr bargen die Einsatzkräfte das tote Baby, an dem noch die Nabelschnur hing. Es dürfte also unmittelbar nach seiner Geburt in den 0,9 Hektar großen Anglerteich geworfen worden sein. Das Landeskriminalamt (Abteilung Leib und Leben) übernahm die Ermittlungen. Vorrangig wird nach der Mutter gesucht.