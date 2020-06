Lenker prallt gegen Betonbrücke: Schwer verletzt!

Donnerstagfrüh gegen 00.10 Uhr kam es auf der Auenstraße in Auen, Gemeinde Wolfsberg, zu dem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Wolfsberger kam aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, geriet auf die Böschung des Auenbaches und prallte folglich frontal gegen die Betonbrücke des Münzweges. Der Pkw wurde auf die gegenüberliegende Seite katapultiert, wo das Fahrzeug schließlich mit Totalschaden zum Stillstand kam. Der PKW-Lenker wurde schwer verletzt und nach Versorgung durch die Notärztin von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. Im Bergeeinsatz stand die FF Wolfsberg.