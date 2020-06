Schweres „Gepäck“ für die Bullenjagd

Auf der anderen Seite? Salzburg. 82 Tore in 24 Partien, damit marschieren die Marsch-Bullen kerzengerade in Richtung Jahrhundert-Rekord (110 Tore in der Saison 2013/14). Nimmt man die Ergebnisse des Grunddurchgangs her und rechnet die verbliebenen acht Runden in der Meistergruppe damit hoch, würden sich die Bullen zudem am 28. Juni, zwei Spieltage vorm Saison-Abpfiff, zum Champ küren. Die Rollen könnten heute im Liebenauer Ring nicht eindeutiger verteilt sein...