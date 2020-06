Sturms Kreissl: Noch ein Mal ins Starkstrom-Duell

„Schade, das ist ja eines der stimmungsvollsten Duelle. Wir haben in Graz und Wien schon viele Highlights erlebt.“ Etwa das Cup-Halbfinale 2018, als die Fans Sturm beim Stadion mit einem „feurigen Spalier“ aus Bengalen empfingen. Oder einmal, vor der Abfahrt nach Wien, als die Kurve die Schwarzen noch im Trainingszentrum mit einem Feuerwerk verabschiedete. In Zeiten von Corona? Nix. Da müssen sich die Kicker ohne Gänsehaut-Momente selbst motivieren. Kreissl: „Sollte aber nicht das große Problem sein, leere Kulissen gibt’s auch in der Vorbereitung. Und von der Emotion am Platz her hab ich das WAC-Spiel nicht schlechter erlebt, als wenn da 10.000 Zuschauer gesessen wären.“