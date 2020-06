Ex-Altach-Manager Top-Kandidat beim SKN St. Pölten

Dennoch soll ein neuer Sportdirektor her. Ein Posten, der in St. Pölten seit der Trennung von Markus Schupp im Februar 2018 vakant ist. Wie die „Krone“ erfuhr, gibt es diesbezüglich intensive Gespräche mit Georg Zellhofer. Der Oberösterreicher löste seinen Vertrag in Altach letzten Herbst nach fast sieben Jahren Amtszeit auf, wäre nun wieder bereit für eine neue Aufgabe. Blumauer: „Ich kann und will dazu nichts sagen. Fakt ist, dass Krisen die große Chance für Veränderungen darstellen - darauf wollen wir vorbereitet sein.“