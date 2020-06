So verkündet man am Pfingstsamstag (!), dass ab dem nächsten Schultag wieder vieles anders wird. Verlautbart am Mittwoch, dass am nächsten Tag die Grenzen offen sind. Nichts als unausgegorene Ho-ruck-Politik, die Chaos stiftet. Kleiner Tipp an die Regierung: Augen auf, nach rechts, links, oben und unten schauen. Überlegen! Und manchmal, wie man landläufig sagt, einfach ein bissl vom Gas gehen!