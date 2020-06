„Becherwerfer“ muss Sturm Graz 4000 Euro zahlen

4000 Euro kommen retour

Am Freitag fand ein weiteres Kapitel in dieser Causa statt: Der 35-jährige Becherwerfer, der ja bereits strafrechtlich verurteilt wurde, stand vor dem Zivilgericht in Graz. Das Urteil: Er muss Sturm zwei Prozent der Schadenssumme (195.000 Euro) zahlen, das sind also gut 4000 Euro. „Wir haben das Beste für uns herausgeholt“, sagt Sturms wirtschaftlicher Geschäftsführer Thomas Tebbich. Die Angelegenheit sei für den Klub nun beendet.