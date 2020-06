Rundwanderung zur Kanzel des Oberlands

Bald schon zieht ein verschlungener Fahrweg (immer abwärts halten) vorbei an versteckten Wiesen und später – flach und mit kurzem Gegenanstieg – oberhalb von Imst dahin. Nach einer kleinen Abkürzung links am Steig geht es auf dem Forstweg in Serpentinen hinab. Knapp vor Plattenrain wartet als Attraktion ein Wildgehege.