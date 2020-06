Premiere: Erster Leichtathlet wieder im Ausland

Nachdem der WM-Dritte Lukas Weißhaidinger bereits bei zwei kleinen Meetings in Schwechat-Rannersdorf mit Diskus-Weltklasseleistungen groß aufgetrumpft hatte, kommt damit die Leichtathletik-Saison auch für Österreichs Athleten generell in Bewegung. So absolviert etwa Siebenkämpferin Sarah Lagger (oben im Bild) diesen Sonntag in Eisenstadt drei Disziplinen (Hoch, Speer, Weit). Am kommenden Mittwoch sind dann in St. Pölten Ivona Dadic (Speer, 300 m), Beate Schrott und Alexandra Toth (jeweils 150 m), Dominik Distelberger (Speer) sowie Markus Fuchs (60 und 300 m) im Einsatz.