Diese Gefahren lauern in „The Last of Us Part II“

In einem neuen, knapp achtminütigen Video gibt Entwickler Naughty Dog weitere Einblicke in sein mit Spannung erwartetes Action-Adventure „The Last of Us Part II“, das am 19. Juni exklusiv für Sonys PS4 erscheint. Game-Director Neil Druckmann und seine Kollegen verraten darin u.a., welche Gefahren in der im Vergleich zum Vorgänger deutlich größeren Spielwelt auf Gamer lauern.