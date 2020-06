Indien: Tote & Verletzte bei Brand in Chemiefabrik

Bei einer verheerenden Explosion in einer Chemiefabrik sind am Mittwoch in Indien mindestens acht Arbeiter getötet und 74 weitere verletzt worden. Die Explosion eines mit Flüssigkeit gefüllten Containers in der Nähe von mehreren giftigen Chemikalien habe zu einem großen Feuer geführt, sagte ein zuständiger Behördenvertreter.