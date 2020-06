Österreichs Kriminalfälle: Teil 6 der neuen Serie

Jahrzehntelang suchten sein Vater und seine Mutter verzweifelt nach dem Buben, der auf einer Hütte mit Freunden seinen Geburtstag feiern wollte. Doch „Schorschi“ hatte seine Ziehharmonika in der Bergstation vergessen. Er schnallte sich seine Skier an, um das Instrument zu holen. Damals, am 26. Dezember 1943. Danach galt er als spurlos verschwunden. 75 Jahre lang.