„Eltern hofften bis zuletzt, dass Georg noch lebt“

Es war klirrend kalt, tiefer Winter, als acht Mädchen und Burschen frühmorgens in St. Martin im Innkreis einen Zug bestiegen, um nach Ebensee zu fahren. Die jungen Oberösterreicher hatten ihre Skiausrüstungen dabei, sie trugen warmes Gewand, ihre Rucksäcke waren voll bepackt. Mit Brot, Wurst, Käse, Kuchen und ein paar Flaschen Most. Denn Georg Koppelstätter wollte am Abend mit seinen Freunden seinen 17. Geburtstag feiern. Im Höllengebirge, auf 1800 Metern Höhe. In der Rieder Hütte.