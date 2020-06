Formel 1 zieht Programm auch bei Infektion durch

Die Rennserie will am 5. bzw. 12. Juli mit zwei Grand-Prix-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg in Österreich ihre Saison beginnen. Der eigentlich geplante Auftakt Mitte März in Australien war wegen der Covid-19-Erkrankung eines Mitarbeiters des McLaren-Teams kurzfristig abgesagt worden. Seither steckt die Formel 1 in der Zwangspause. Inzwischen sei die Motorsport-Königsklasse aber sehr sicher, „die notwendigen Abläufe und den Sachverstand und die Fähigkeiten zu haben, um eine sichere Umgebung bereitstellen zu können und alle Dinge zu bewältigen, die auf uns zukommen“, sagte Carey.