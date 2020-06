Tierversuche: Hitzige Diskussionen an der JKU

Nutzen für Mensch und Gesellschaft

Ein klares Nein zu Tierversuchen gibt es, wenn adäquate alternative Methoden zur Verfügung stehen oder kein klarer Nutzen für Mensch und Gesellschaft feststellbar ist. „Diese durch eine Tier-Ethikkommission überwachten und auf ein Minimum reduzierten Versuche an Tieren sind das Fundament des Vertrauens, das wir heutzutage in zugelassene Behandlungen in der Medizin legen dürfen“, so Matthias Bolz (Augenheilkunde).