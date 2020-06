Hätte Tod einer Mutter verhindert werden können?

Immer wieder brach Barbara A. (62) in der Nacht zusammen. Auf dem Sofa kauernd fand sie am Morgen ihr Gatte vor, über Übelkeit, Atembeschwerden und Hörverlust klagend. Als die Rettung eintraf, sei die Grazerin nicht mehr in der Lage gewesen, selbst aufzustehen. „Ich kann den Puls nicht mehr spüren“, soll laut der Familie ein Sanitäter sogar gesagt haben.