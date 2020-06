Hausbau auf fremdem Grund

Ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf ergänzt: „Wir schaffen damit aber auch eine Lenkung weg von den Ballungsräumen in die eher peripheren Regionen.“ Bis 2017 galt die Baurechtsaktion ausschließlich für Abwanderungsgemeinden, mittlerweile wurde sie auf das komplette Bundesland ausgeweitet. St. Pölten war daher ebenfalls lange davon ausgenommen und entwickelte ein eigenes Konzept: Die Landeshauptstadt kauft selbst im Vorhinein größere Flächen und verlost dann Parzellen an Interessierte. 351 Grundstücke wurden auf diese Art bislang vergeben, die Warteliste ist aber um ein Vielfaches länger. Und sie wird es wohl auch bleiben: Denn aktuell mangelt es in St. Pölten an geeigneten Grundstücken.