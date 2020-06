„Die Welt hat sich trotz Corona weitergedreht“

8000 € Kosten täglich, reduziertes Personal

Doch so unbekümmert diese Wochen auch an den Tieren vorbeizogen – für den Zoo als wirtschaftliche Einrichtung war es ein immenser Einschnitt. Immerhin fallen täglich um die 8000 Euro an Kosten an. Doch Stadler möchte nicht klagen: „Wir hatten einen tollen Rückhalt von der Bevölkerung und wurden mit Spenden sowie Tier-Patenschaften tatkräftig unterstützt. Das zeigte uns, dass wir wirklich vermisst werden.“